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Кличко рассказал, когда в Киеве отменят жесткий карантин

26 апреля, 23:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Несмотря на то, что количество заболевших в столице снизилось, показатели по коронавирусу по-прежнему высокие

Власти Киева намерены рассмотреть отмену в столице жестких карантинных ограничений в связи с коронавирусом после 30 апреля на заседании комиссии по ТЭБ и ЧС в среду.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По словам городского головы, все будет зависеть от последних показателей заболеваемости в столице.

"Послезавтра будет заседать комиссия по чрезвычайным ситуациям, в которую входят вирусологи, эпидемиологи, специалисты медицинской сферы. И в зависимости от цифр, которые мы получим, от ситуации, она будет принимать решение", – отметил мэр.

Он добавил, что рассчитывает ослабить ограничения в Киеве уже на следующей неделе, поскольку, по его словам, локдаун дал свой результат.

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В то же время Кличко констатировал, что несмотря на то, что количество заболевших в столице снизилось, оно по-прежнему остается высоким.

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Мэр напомнил, что только на прошлой неделе в Киеве от COVID-19 умерли более 300 человек.

Напомним, глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал сайту "Сегодня", что есть предпосылки выхода Киева из красной зоны карантина. По его словам, объективные показатели, по которым будет приниматься решение, станут известны не ранее среды-четверга.

В Киеве за минувшие сутки выявили 256 новых случаев инфицирования COVID-19, а с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 191 751 человека.

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус локдаун
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