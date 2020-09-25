Кличко рассказал, закроют ли школы и детсады с 1 октября

В Киеве с первого октября не закроют школы на карантин. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил Виталий Кличко в Twitter.
"Ходят слухи, что, с 1 октября город собирается закрыть учебные заведения на карантин. Это неправда!"
Также мэр Киева подчеркнул, что школы и детсады "в дальнейшем работают по определенному регламенту".
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Стоит отметить, что на карантин закрывают только заведения или отдельные классы (группы), где обнаружили больных.
"На сегодня в городе закрыты на карантин шесть школ из-за случаев заболевания среди учителей. В 126-ти школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 296 классов, где есть больные ученики", – сообщил Кличко.
Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 331. Также болеют 174 педагога.
В детсадах временно закрыты 22 группы. Один сад – в Печерском районе – закрыт на карантин. Наполненность детей в детских садах сегодня – более 56 %.
Напомним, китайские ученые сделали важное открытие. Препараты смогут эффективно бороться с COVID-19.
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