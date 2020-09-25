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Кличко рассказал, закроют ли школы и детсады с 1 октября

25 сентября, 13:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Учебные заведения работают по особому регламенту

В Киеве с первого октября не закроют школы на карантин. Об этом сегодня, 25 сентября, заявил Виталий Кличко в Twitter.

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"Ходят слухи, что, с 1 октября город собирается закрыть учебные заведения на карантин. Это неправда!"

Также мэр Киева подчеркнул, что школы и детсады "в дальнейшем работают по определенному регламенту".

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Стоит отметить, что на карантин закрывают только заведения или отдельные классы (группы), где обнаружили больных.

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"На сегодня в городе закрыты на карантин шесть школ из-за случаев заболевания среди учителей. В 126-ти школах перевели на самоизоляцию и дистанционное обучение в целом 296 классов, где есть больные ученики", – сообщил Кличко.

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Всего больных коронавирусом школьников в Киеве – 331. Также болеют 174 педагога.

В детсадах временно закрыты 22 группы. Один сад – в Печерском районе – закрыт на карантин. Наполненность детей в детских садах сегодня – более 56 %.

Напомним, китайские ученые сделали важное открытие. Препараты смогут эффективно бороться с COVID-19.

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школа карантин детсад Корона

Источник: Сегодня

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