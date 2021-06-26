Кличко устроил рэп-баттл с киевским музыкантом (видео)

Фото: коллаж "Сегодня"
Фронтмен группы "Karta Svitu" Иван Марунич записал трек "Стану мэром", в нем он обратился к мэру Киева Виталия Кличко, а тот ответил ему собственным куплетом.
Видео появились в Facebook Марунича.
Марунич опубликовал свой ролик в пятницу, 25 июня. Он поет, что однажды станет мэром. Музыкант высмеял различные факты о городских головах, в том числе, развешивание билбордов с собственными фото, популистские заявления и обещания, которые не выполняются.
Марунич обозначил под видео Кличко и спросил: "Как вам такое?".
Кличко не остался в стороне и записал собственное видео. В нем он зачитал:
"Зачем тебе эти бессонные ночи? Каждый от тебя что-то постоянно хочет... Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться. Музыкой лучше продолжай заниматься!".
Музыкант уже в шутку назвал данный обмен баттлом.
Ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко считает, что он очень много делает для развития столицы, но люди не замечают хорошего, если нет "вау-эффекта".