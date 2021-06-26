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Кличко устроил рэп-баттл с киевским музыкантом (видео)

26 июня 2021 11:39

Виктория Барановская Виктория Барановская

Марунич записал трек-обращение к Кличко, что когда-то он займет его место и станет мэром, а городской глава оригинально ответил

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Фронтмен группы "Karta Svitu" Иван Марунич записал трек "Стану мэром", в нем он обратился к мэру Киева Виталия Кличко, а тот ответил ему собственным куплетом.

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Видео появились в Facebook Марунича.

Марунич опубликовал свой ролик в пятницу, 25 июня. Он поет, что однажды станет мэром. Музыкант высмеял различные факты о городских головах, в том числе, развешивание билбордов с собственными фото, популистские заявления и обещания, которые не выполняются.

Марунич обозначил под видео Кличко и спросил: "Как вам такое?".

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Кличко не остался в стороне и записал собственное видео. В нем он зачитал:

"Зачем тебе эти бессонные ночи? Каждый от тебя что-то постоянно хочет... Посмотрим, сколько ты сможешь продержаться. Музыкой лучше продолжай заниматься!".

Музыкант уже в шутку назвал данный обмен баттлом.

Ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко считает, что он очень много делает для развития столицы, но люди не замечают хорошего, если нет "вау-эффекта".

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