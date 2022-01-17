Уже второй раз! Кличко снова заболел COVID-19

Мэр столицы лечится и работает из дома

Виталий Кличко заразился коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом уже второй раз. Сейчас городской голова самоизолировался.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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Виталий Кличко получил положительный результат теста COVID-19. К слову, мэр столицы заболел вирусом второй раз.

"Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома. Пожалуйста, берегите себя! Ибо вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" – написал Кличко.

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