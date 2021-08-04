Ко Дню Независимости в Буче откроют "Академию спорта": что там будет

Комплекс будет называться "Академия спорта", его возводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка"

«Академия спорта» возводят в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Фото: koda.gov.ua

Ко Дню Независимости Украины в городе Буча Киевской области будет завершено строительство многофункционального спортивного комплекса, который будет использоваться в том числе для соревнований по олимпийским видам спорта всеукраинского и международного значения.

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Об этом сообщает Киевская ОГА.

Будущий спорткомплекс сможет принимать соревнования областного, государственного и международного уровня. Объект рассчитан на 570 посетителей в день. Воспользоваться его услугами смогут 57 тысяч жителей Бучанской городской территориальной громады.

По словам главы Киевской ОГА Василия Володина, на базе комплекса будет возможна организация занятий по мини-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, большому теннису. В нем будут проводиться уроки физкультуры расположенной рядом Бучинской СОШ №2, где также идет капитальный ремонт, который должен завершиться в сентябре.

Реклама На территории комплекса будет 5 спортивных площадок. Фото: koda.gov.ua

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Проектом предусмотрены спортзал, трибуны для зрителей, раздевалки, душевые, санузлы, малые тренажерные залы, рабочие кабинеты, а на территории — 5 спортивных площадок: два мини-футбольных поля с искусственным покрытием, одна баскетбольная площадка с полиуретановым покрытием, одна многофункциональная площадка и одна площадка для занятий strit-файтом.

"Сейчас уже достроены двухэтажное здание, два мини-футбольных поля и спортивные площадки, обустроены внешние сети, установлены окна и двери. Идут работы по внутренней и внешней отделке, начали устанавливать места для болельщиков, обустраивать дикторскую и освещение, готовятся к настилу спортивного линолеума. До конца недели должны завезти баскетбольные щиты", — отмечается в сообщении КОГА.

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Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил о планах в 2021 году обновить и построить 80 стадионов и 29 бассейнов.

Ранее мы сообщали, что на "Большой стройке" мостов в Запорожье остров Хортица соединили с левым берегом города.

Кроме того, в одесском аэропорту открыли уникальную взлетную полосу.

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