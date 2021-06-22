Кофе от батюшки: кто и зачем установил необычный киоск в Киеве (фото, видео)

Прихожане храма УПЦ и случайные прохожие могут купить в киоске кофе, также там продают печенья и разные десерты

В Киеве церковь ПЦУ установила кофейный киоск / Фото: коллаж "Сегодня"

Необычный киоск под названием "Храмові смаколики та кава", который заметили в Киеве, относится к храму Феодора Освяченого – его еще называют Киевским Иерусалимом. Церковь относиться к УПЦ,

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Как рассказали нам в храмовой лавке, киоск с церковными вкусностями открыли несколько месяцев назад.

"Мы установили киоск с кофе недавно. Цель – популяризировать раскопки нашего храма, который сейчас находится в процессе возрождения. Его называли "Киевский Иерусалим". Мы проводим для людей экскурсии на раскопки. Чтобы приглашать людей на экскурсии – открыли этот киоск. А чтобы наш сотрудник не сидел там просто так, мы решили там продавать кофе. Сейчас, когда на улице жарко – предлагаем бесплатно холодную воду. Также в киоске принимают записки от прихожан на молитву, если хотят, чтобы в храме помолились о здравии или за упокой", – рассказал нам настоятель храма отец Петр.

Он добавляет, что у них единственный киоск и никакая это не сеть.

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"Схожие киоски есть и в Киево-Печерской лавре, но наш такой один. Прибыль у нас еще небольшая. Вся выручка направляется на закупку еды для бездомных граждан. Мы ежедневно кормим от 15 до 20 бездомных", – добавляет священник.

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

В киоске продается не только кофе. Есть и другие вкусности.

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Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

"Это имбирное печенье, его готовит матушка одного из священников, который у нас служит. Это ручная работа. Стоимость от 15 до 50 гривен. Вода в кофе-машину заливается качественная, очищенная. Закрепленного баристы пока нет. Мы планируем, что им станет один из наших священников. Ему нужно кормить семью, и в этом нет ничего зазорного. Некоторые священники имеют другую работу и это, можно сказать, европейская практика. Помимо службы в храме священники работают преподавателями, кочегарами или водителями", – добавляют в храме.

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

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Пока кофе покупают прихожане храма и случайные прохожие.

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

"Кофе у нас очень вкусный, а цены ниже, чем в соседних киосках. Демпингуем. Эспрессо – 16 гривен, Американо – 21 гривна, капучино – 26 гривен, лате – 30 гривен. Стараемся взять качеством – это самое главное для нас правило!", – говорит священник.

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

Этот православный храм на столичной Лукьяновке был разрушен большевиками в середине 1930-х годов. "Киевский Иерусалим" – так называли этот храм в честь святого преподобного Феодора Освященного, в котором устроили придел Воскресения Христова, по форме напоминающий конструкцию Кувуклии (Гроба Господня). В 2007 году на историческом месте возобновились богослужения в храме-палатке и в причтовом доме.

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

Фото: Александр Марущак / "Сегодня"

Напомним, ранее в Киеве девушки-подростки распивали алкоголь, курили электронные сигареты и задували свечи в церкви Рождества Христова на Подоле. Все это они, громко смеясь и крича, снимали на видео.

Однако вскоре девушки публично извинились перед "всеми людьми и верующими", признав свое недостойное поведение.

Напомним, журналисты "Сегодня" отправились на поиски инстаграмных локаций на элитном электрокаре. И нашли под Киевом свою Грецию и Исландию. А еще место, где снимают украинское кино (его обожают звезды).Езжайте за нами!