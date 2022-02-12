Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
СНБО в Харькове СНБО в Харькове Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Когда и за сколько построят новый выход из станции метро "Выставочный центр"

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 февраля, 07:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Голосеевском районе Киева планируют построить новый выход из метро на ВДНХ
Строительство подземного перехода может быть начато только после утверждения проектной документации. Коллаж "Сегодня"
Строительство подземного перехода может быть начато только после утверждения проектной документации. Коллаж "Сегодня"

В Киеве может начаться строительство второго выхода со станции метро "Выставочный центр" (открыта в 2011 году). Его хотят построить, чтобы улучить доступность пассажиров к территории Экспоцентра на проспекте Глушкова.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Подробности

Имеющийся выход из этой станции метро расположен слишком далеко. Чтобы попасть на ВДНХ, пассажирам необходимо перейти дорогу, а затем спуститься в подземный переход и перейти по нему под проспектом Глушкова – только тогда добраться к центральному входу Экспоцентра.

Во время массовых мероприятий на ВДНХ здесь часто возникали давки, людям совершенно неудобно добираться к метро. Про реконструкцию и строительство нового выхода из метро начали говорить еще в 2019 году, но работы до сих пор не начаты.

В Киевском метрополитене сайт "Сегодня" заверили, что проектная документация по реконструкции выхода №1 станции "Выставочной центр" на синей ветке метро разработана. Строительство подземного перехода с примыканием его к уличному переходу под проспектом Глушкова займет 9 месяцев.

Реклама

"Киевский метрополитен обеспечил разработку проектной документации по реконструкции выхода №1 со станции "Выставочный центр" и его экспертизу. Нами был получен позитивный экспертный отчет от Государственного научно-исследовательского и проектно-изыскательского института "НИИпроектреконструкция" относительно проектной документации на строительство еще в ноябре 2020 года. На данный момент осуществляется утверждение проектной документации соответственно к требованиям действующего законодательства", – сообщил нам начальник управления стратегических коммуникаций "Киевского метрополитена" Дмитрий Пинчук.

Когда могут открыть "Выставочный центр"?

По словам чиновника, строительство подземного перехода может быть начато только после утверждения проектной документации и определения генеральной подрядной организации. Общая стоимость строительных работ составляет боле 458 миллионов гривен.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Снова "минирование"? Во Львове срочно выводят людей из школ и ТРЦ Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Когда и за сколько построят новый выход из станции метро "Выставочный центр" Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киев пришла весна! Свежий прогноз на неделю Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

22 267

заболело за неделю в Киeвe

+52%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Doodle Сегодня
12 февраля. Николай Гоголь. Ровно 170 лет знаменитый писатель совершил непоправимую ошибку: случайно или умышленно сжег рукопись второго тома своего произведения “Мёртвые души”...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять