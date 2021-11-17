Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Когда Киев выйдет из красной зоны? В Минздраве ответили

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
17 ноября, 11:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Когда говорится о красном уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236
Киев до сих пор находится в красной карантинной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"
Киев до сих пор находится в красной карантинной зоне. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на сегодняшний день в Киеве показатели коронавируса не говорят о стабилизации. Даты выведения столицы из красной зоны пока нет.

Об этом Кузин сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".

Реклама

Карантин и коронавирус в Киеве

По словам Кузина, когда мы говорим о красном уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации.

"В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидопасности в столице", – отметил главный санитарный врач Украины.

Он добавил: пока неизвестно, когда столица выйдет из красной карантинной зоны.

"Даты нет, мы видим, что существенной стабилизации показателей заболеваемости тоже нет", – подчеркнул Кузин.

Все больше областей попадает в красную зону
Все больше областей попадает в красную зону / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Ограничения в столице

С 1 ноября Киев попал в "красную зону" адаптивного карантина. Что запрещено в городе:

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦНАПы и другие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места могут только вакцинированные люди и те, кто имеет действующий негативный ПЦР-тест.
  • Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские сады работают при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь сертификат COVID или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

9 629

заболело за неделю в Киeвe

+5%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

17 ноября 1991. На "Молодость" прибыли представители почти всех республик бывшего СССР, а также делегации из Польши, Венгрии, Франции, Великобритании и Швеции.

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.41

Российский рубль (₽)

0.3604

Евро (€)

30.03

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять