Когда Киев выйдет из красной зоны? В Минздраве ответили

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что на сегодняшний день в Киеве показатели коронавируса не говорят о стабилизации. Даты выведения столицы из красной зоны пока нет.
Об этом Кузин сообщил в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня".
Карантин и коронавирус в Киеве
По словам Кузина, когда мы говорим о красном уровне, то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации.
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"В среднем стабилизация происходит спустя 2 недели. Когда такая стабилизация произойдет, то будет рассматриваться вопрос о пересмотре уровня эпидопасности в столице", – отметил главный санитарный врач Украины.
Он добавил: пока неизвестно, когда столица выйдет из красной карантинной зоны.
"Даты нет, мы видим, что существенной стабилизации показателей заболеваемости тоже нет", – подчеркнул Кузин.
Ограничения в столице
С 1 ноября Киев попал в "красную зону" адаптивного карантина. Что запрещено в городе:
- Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т. д.), ЦНАПы и другие организации могут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места могут только вакцинированные люди и те, кто имеет действующий негативный ПЦР-тест.
- Учебный процесс в школах возобновился в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать для улучшения эпидситуации.
- Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
- Детские сады работают при условии 100% вакцинации всего персонала.
- Общественный транспорт работает. Пассажиры должны иметь сертификат COVID или отрицательный ПЦР-тест.