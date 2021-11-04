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Когда школьники Киева смогут вернуться за парты: Кличко ответил

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
4 ноября, 12:37
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На данный момент они учатся дистанционно из-за вспышки коронавируса в столице
Кличко рассказал, когда школьники Киева вернутся к очному обучению. Фото: коллаж "Сегодня"
Кличко рассказал, когда школьники Киева вернутся к очному обучению. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что вскоре в столице школьники смогут вернуться за парты. На данный момент они учатся дистанционно из-за вспышки COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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Подробности

Как рассказал Кличко, в эту волну коронавируса болеет много детей. Есть как в тяжелом состоянии, так и вовсе летальные исходы.

"Поэтому ученики вернутся в школы после улучшения эпидемической ситуации. Надеемся, что это произойдет вскоре. Важно сегодня удержать ситуацию", – подчеркнул городской голова.

Школы переходят на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"
Школы переходят на дистанционку. Фото: коллаж "Сегодня"

Список новых ограничений в столице

  • Работать бизнесы (кафе, ТРЦ, спортзалы и т.д.), ЦНАПы и прочие организации смогут при наличии полностью вакцинированного персонала. Посещать такие места смогут также только вакцинированные люди и те, у кого есть действующий отрицательный ПЦР-тест.
  • С 1 ноября учебный процесс в школах возобновится в дистанционном режиме с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации.
  • Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями – которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
  • Детские садики будут работать при условии 100% вакцинации всего персонала.
  • Общественный транспорт будет работать. Пассажиры должны иметь COVID-сертификат или отрицательный ПЦР-тест. Проверки будут не на входе в транспорт, а отдельными группами полицейских у выборочных пассажиров.

Статистика коронавируса на сегодняшний день

За прошлые сутки, 3 ноября, в Украине зафиксировали 27 377 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

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Всего инфекцию подтвердили у 3 006 463 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 699 жителей Украины (всего – 70 146). Вылечить удалось 2 479 138 инфицированных (12 464 – за последние сутки).

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

На сегодняшний день занятость COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

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