Когда в Киеве ослабят карантин? Кличко ответил

Как только динамика заболеваемости в Киеве начнет уменьшаться, город будет ослаблять введенные ограничения.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает КГГА.
Какая динамика заболеваемости в Киеве сегодня
Мэр отметил, количество заболевших в последние дни в столице растет.
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"Заполненность кроватей в медучреждениях города – более 70 процентов. Палаты интенсивной терапии заполнены почти полностью. Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы этого не допустить", – заявил Виталий Кличко.
Когда будет возобновление учебного процесса в столичных школах
По словам мэра, город, отправив школьников на дистанционное обучение, руководствовался исключительно рекомендациями специалистов – медиков, эпидемиологов.
"Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей и близких. Я считаю, что мы сделали правильный шаг, отправив детей на дистанционное обучение. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, учащиеся вернутся в школы", – подчеркнул Виталий Кличко.
Статистика коронавируса в Украине
За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468
За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случая. Выздоровели 21 941 человек.