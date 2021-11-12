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Когда в Киеве ослабят карантин? Кличко ответил

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
12 ноября, 10:23
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Статистика заболевания на COVID-19 растет в Киеве с каждым днем все быстрее
Сейчас в столице действует ряд ограничений / Коллаж "Сегодня"
Сейчас в столице действует ряд ограничений / Коллаж "Сегодня"

Как только динамика заболеваемости в Киеве начнет уменьшаться, город будет ослаблять введенные ограничения.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает КГГА.

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Какая динамика заболеваемости в Киеве сегодня

Мэр отметил, количество заболевших в последние дни в столице растет.

"Заполненность кроватей в медучреждениях города – более 70 процентов. Палаты интенсивной терапии заполнены почти полностью. Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы этого не допустить", – заявил Виталий Кличко.

Когда будет возобновление учебного процесса в столичных школах

По словам мэра, город, отправив школьников на дистанционное обучение, руководствовался исключительно рекомендациями специалистов – медиков, эпидемиологов.

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"Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей и близких. Я считаю, что мы сделали правильный шаг, отправив детей на дистанционное обучение. Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, учащиеся вернутся в школы", – подчеркнул Виталий Кличко.

Статистика коронавируса в Украине

За сутки 10 ноября в Украине зафиксировано 24 058 новых подтвержденных случаевCOVID-19. Заболело детей – 1616, медработников – 468

За прошлые сутки госпитализировали 4318 человек, кроме этого, зафиксировали 750 летальных случая. Выздоровели 21 941 человек.

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