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Когда в Киеве откроют станцию метро "Львовская брама". Мы узнали сроки – эксклюзив

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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7 февраля, 13:05
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Строительство "Львовской брамы" начали в середине 1991 года, но работы были заморожены в 1996 году
В столице продолжат строительство новой станции метро
В столице продолжат строительство новой станции метро / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевский метрополитен объявил тендер на разработку проекта по строительству выхода из станции метро "Львовская брама". Как узнал сайт "Сегодня", проектные работы обойдутся в 73,4 миллиона гривен.

Уже не на Львовской площади?

Главная особенность в том, что выход из станции-долгостроя уже планируют сделать не на Львовской площади, как обещали в прошлые годы, а чуть дальше – в районе улиц Сечевых стрельцов и Кудрявского спуска.

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В задании на проектирование "Строительство станционного комплекса "Львовская брама" со строительством входа" прописано, что внешний вход (выход) станции предусмотрен в месте, ограниченном улицами Сечевых стрельцов, Кудрявский спуск и Кудрявской, учитывая градостроительную ситуацию и решение Киевсовета от 14.10.2010 № 88/4900 "О введении моратория на новое строительство и отвод земельных участков в пределах Львовской площади".

Конечно же, депутаты Киевсовета могут отменить действующий мораторий, ведь вопрос касается строительства станции метро, которую местные жители ждут уже более 30 лет. Но, видимо, на Львовской площади кто-то уже запланировал строить что-то более выгодное, чем выход со станции метро.

"Лично мне одинаково, где будет выход со станции – на Львовской площади или на Сечевых стрельцов, главное, чтобы эта станция наконец-то появилась! Это значительно упростит жизнь нам – местным жителям. Сейчас, чтобы доехать на работу, нам нужно как-то добираться на "Лукьяновскую", идти пешком на "Золотые ворота" или ехать на "Майдан Незалежности", – говорит местная жительница Ольга.

Пока только проект

В Киевском метрополитене пояснили, что сейчас только объявлен тендер на проектирование выхода со станции "Львовская брама". Если тендер состоится (он назначен на 22 февраля), то его победитель будет разрабатывать проект станционного комплекса до августа 2023 года.

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В Киевском метрополитене поясняют, что более точную информацию о проекте можно будет узнать, когда определят победителя тендера. Тогда станут известны все детали по нему, в том числе, и возможное место расположения выхода из станции "Львовская брама".

Напомним, что строительство "Львовской брамы" начали в середине 1991 года, но работы были заморожены в 1996 году из-за отсутствия комплексного решения реконструкции Львовской площади, на которой был запланирован выход со станции.

Несмотря на то, что станция недостроенная, на ней есть много разных коммуникаций. Поэтому здесь постоянно находится дежурный. Всего тут работают четыре человека. На станции нет пассажиров, но здесь есть действующее оборудование, и его нужно обслуживать.

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Когда могут открыть "Львовскую браму"?

В Киевском метрополитене добавляют, что пока точная дата открытия станции неизвестна. Ранее озвучивалась дата 2025 год.

"Тендер на само строительство выхода из "Львовской брамы" может быть объявлен после завершения его проектирования. Это будет решать город, поскольку строительство капитальных объектов предполагает бюджетное финансирование, а соответственно – определить такие возможности может только город", – сообщили сайту "Сегодня" в Киевском метрополитене.

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