Українська
$ 28,06
33,81
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Когда в Киеве завершится учебный год? В КГГА дали ответ

23 апреля, 18:23

Виктория Барановская Виктория Барановская

В этом году праздник последнего звонка перенесут из-за ВНО, но каникулы начнутся вовремя у столичных школьников

Директор Департамента образования и науки Елена Фиданян заявила, что в Киеве школьники закончат обучение до 1 июля.

Реклама

Об этом она рассказала в эфире "Радио Киев – 98 FM".

"В Киеве не было приостановок или удлинения каникул. Если мы и находились в карантинной зоне, то просто переходили на дистанционную форму обучения и продолжали работать с детьми", – сообщила директор Департамента образования и науки.

По ее словам, в столице могут сместить праздник последнего звонка через проведение ВНО. В этом году оно начнется 21 мая.

В тренде
В Киеве мужчина обстрелял работников "Киевавтодора": суд избрал меру пресечения (обновлено)

"В этом году 28 мая, когда ученики всех украинских школ традиционно праздновали последний звонок, состоится массовый экзамен – ВНО по математике. Таким образом, УЦОКО нарушили давнюю традицию проведения праздника последнего звонка. Ведь это праздник для выпускников школ, которые в этот день будут иметь безумную нагрузку" , – сказала Елена Фиданян.

Реклама

Она рассказала, что учебный процесс в школах всегда завершался 1 июля. Работа школ в июне обычно включает ряд организационных нюансов, связанных с окончанием учебного года, а также проведение государственной итоговой аттестации.

Ранее мы сообщали, что в Киеве не планируют продолжать обучение школьников летом, так как дистанционное обучение не прерывалось и каникулы были в планируемый период.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев КГГА школьники ученики
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)
В Киевской области нашли пропавшего двухлетнего ребенка: подробности (фото)Другие новости
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)
Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)Другие новости
В Киеве перестали записывать в детские сады
В Киеве перестали записывать в детские садыДругие новости
В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимацию
В Киеве от ковид умерла женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимациюДругие новости
Минздрав подтвердил, что в
Минздрав подтвердил, что в "АТБ" соблюдены все меры эпидемиологической безопасностиДругие новости
Просто вау: в аэропорту
Просто вау: в аэропорту "Борисполь" появится новая автостанция (фото)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять