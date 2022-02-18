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Когда в Киеве ждать новый подъемник на ж/д вокзале? В Укрзализныце ответили

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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18 февраля, 14:30
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Специалисты компании-подрядчика на этой неделе производили на объекте строительные работы
На Центральном вокзале столицы сломался эскалатор
На Центральном вокзале столицы сломался эскалатор / Фото: Коллаж: Сегодня

Все работы по установке эскалатора на Центральном железнодорожном вокзале Киева идут по плану. Совсем скоро начнутся пусконаладочные работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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"Специалисты компании-подрядчика на этой неделе производили на объекте строительные работы. В частности, восстанавливали стены между подъемником и лестницей. После выполнения этих работ будет проведена обшивка эскалатора и начнутся пусконаладочные работы. Мы уже ожидаем, когда новый подъемник начнет движение", – говорится в сообщении.

Совсем скоро начнутся пусконаладочные работы
Совсем скоро начнутся пусконаладочные работы / Фото: Укрзализныця

Железнодорожные пути в Украине в критическом состоянии

"Укрзализныця" должна инвестировать в модернизацию железнодорожных путей, треть которых требует ремонта, заявил народный депутат от "Батькивщини", член временной следственной комиссии Верховной Рады по УЗ Константин Бондарев.

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"Состояние путей стремительно ухудшается. По официальным данным, с 2018 года по июнь 2021 года протяженность путей, требующих капитального ремонта и реконструкции, увеличилась на 1,5 тыс. км, или на 15%. Таким образом, по состоянию на первое полугодие текущего года, протяженность таких путей в Украине составила 11,6 тыс. км, или треть из всех существующих. Из них почти 3 тыс. км требуют немедленной реконструкции, а 8,6 тыс. км – капитального ремонта", – заявил он.

Народный депутат сообщил, что в 2020 году "Укрзализныця" отремонтировала всего 47,8 км железнодорожных путей, а за первое полугодие 2021 года в Украине было капитально отремонтировано 30,6 км железнодорожных путей, что составляет только 0,3% от потребности.

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