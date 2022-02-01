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Когда в Киеве ждать потепления – синоптики дали прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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1 февраля, 18:00
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Украинские синоптики рассказали, будет ли завтра в столице сильный ветер и осадки
Осадков в городе не будет / Коллаж "Сегодня"
Осадков в городе не будет / Коллаж "Сегодня"

Погода в Киеве завтра, 2 февраля, будет холодной, несмотря на то, что температура воздуха в столице будет плюсовая. Небо покроют облака до самого вечера, но осадков синоптики не обещают.

Об этом сообщает gismeteo.

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Ночью столбики термометров покажут около 6 градусов мороза, а вот днем температура воздуха прогреется до 2 градусов выше нуля. Однако, несмотря на "плюс" будет холодно. Все из-за ветра, который будет достигать 5-9 м/с.

Осадков завтра в Киеве не прогнозируется.

Погода в Киеве на 2 февраля. Скрин: gismeteo.
Погода в Киеве на 2 февраля. Скрин: gismeteo.

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Ждать ли весну в феврале?

Температура в феврале прогнозируется в пределах нормы. Рано весна в Украину не придет.

"Расчеты показывают: февраль будет зимним месяцем, пока мы не видим, что среднесуточная температура в феврале устойчиво перейдет через ноль градусов в сторону повышения. Прогнозы на первый весенний месяц – март – станут возможны в конце февраля", — рассказал нам Анатолий Прокопенко.

Ранее мы писали:

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