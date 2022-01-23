Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией Харьков устоит? Харьков устоит? 🚁 ФРГ оружие для Киева 💥 Телефонные террористы
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Когда в Украину придет потепление? Народный синоптик ответила

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 января, 16:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Наталья Диденко предупредила украинцев об опасности: на дорогах будет скользко, а в некоторых регионах выпадет снег
В Украине потеплеет на этой неделе
В Украине потеплеет на этой неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в начале недели будет морозной. В понедельник, 24 января, днем температура будет ​​-4-8 градусов, а на дорогах начнется гололедица. Потепление придет уже во второй половине недели.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Снег 24 января выпадет на востоке, в центре и на юге Украины. В северных и западных областях без существенных осадков, снег может пойти только в Карпатах.

"На дорогах и тротуарах будет скользко. И даже если вы не поехали в горы, горные ботинки пригодятся", - написала Диденко.

Потепление в Украине начнется во второй половине недели, температура будет повышаться сначала в западных и северных областях.

Реклама

Что делать метеозависимым, чтобы погода не влияла на здоровье?

Из-за резкого потепления метеозависимые могут чувствовать дискомфорт. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться рекомендаций врачей. Таким людям важно вести здоровый образ жизни, не забывая о витаминах и полноценном сне.

"Нужно одеваться по погоде, употреблять в пищу овощи, морепродукты, фрукты, зеленый чай. Ничего кардинально нового не появилось", – сказал терапевт Александр Рыльцов.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Волна "минирований" в Украине. Мы узнали, должны ли спецслужбы выезжать на все вызовы Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Когда подорожает проезд в транспорте Киева? В КГГА ответили Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киеве приморозит: какая погода будет 23 января Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Doodle Сегодня
23 января. Руслан Пономарев. 20 лет назад 18-летний юноша из Горловки, досрочно выиграв шахматную корону, стал самым молодым чемпионом мира в истории…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

8 014

заболело за неделю в Киeвe

+23%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3696

Евро (€)

32.11

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять