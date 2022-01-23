Когда в Украину придет потепление? Народный синоптик ответила

Погода в Украине в начале недели будет морозной. В понедельник, 24 января, днем температура будет -4-8 градусов, а на дорогах начнется гололедица. Потепление придет уже во второй половине недели.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Снег 24 января выпадет на востоке, в центре и на юге Украины. В северных и западных областях без существенных осадков, снег может пойти только в Карпатах.
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"На дорогах и тротуарах будет скользко. И даже если вы не поехали в горы, горные ботинки пригодятся", - написала Диденко.
Потепление в Украине начнется во второй половине недели, температура будет повышаться сначала в западных и северных областях.
Что делать метеозависимым, чтобы погода не влияла на здоровье?
Из-за резкого потепления метеозависимые могут чувствовать дискомфорт. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться рекомендаций врачей. Таким людям важно вести здоровый образ жизни, не забывая о витаминах и полноценном сне.
"Нужно одеваться по погоде, употреблять в пищу овощи, морепродукты, фрукты, зеленый чай. Ничего кардинально нового не появилось", – сказал терапевт Александр Рыльцов.
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