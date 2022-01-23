Когда в Украину придет потепление? Народный синоптик ответила

Наталья Диденко предупредила украинцев об опасности: на дорогах будет скользко, а в некоторых регионах выпадет снег

В Украине потеплеет на этой неделе / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине в начале недели будет морозной. В понедельник, 24 января, днем температура будет ​​-4-8 градусов, а на дорогах начнется гололедица. Потепление придет уже во второй половине недели.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Реклама

Снег 24 января выпадет на востоке, в центре и на юге Украины. В северных и западных областях без существенных осадков, снег может пойти только в Карпатах.

"На дорогах и тротуарах будет скользко. И даже если вы не поехали в горы, горные ботинки пригодятся", - написала Диденко.

Потепление в Украине начнется во второй половине недели, температура будет повышаться сначала в западных и северных областях.

Реклама

Что делать метеозависимым, чтобы погода не влияла на здоровье?

Из-за резкого потепления метеозависимые могут чувствовать дискомфорт. Чтобы этого избежать, нужно придерживаться рекомендаций врачей. Таким людям важно вести здоровый образ жизни, не забывая о витаминах и полноценном сне.