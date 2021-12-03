Когда зажгут елку на Софийской площади в Киеве – дата

В Киеве сейчас активно монтируют каркас для елки и каток на Софийской площади. Мастера уже готовят декорации, гирлянды и игрушки. Сайт "Сегодня" узнал, когда же откроют главную елку страны.
Когда зажгут елку
Украшать главную елку страны начнут уже 25 ноября. А вот открытие и зажжение праздничных огней запланировано, как всегда, на 19 декабря.
Как заверяют организаторы новогоднего праздника, главную елку страны украсят новыми игрушками.
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"В этом году украшения будут золотого и красного цветов. 15 тысяч – золотых игрушек и 10 тысяч красного цвета. Золотого должно быть больше, поскольку главная елка в этом году посвящается Рождеству. Это будут небольшие шарики, которыми мы украсим ветки новогоднего дерева", – рассказывает сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine Игорь Добруцкий.
Каток со звездами
Самый большой сюрприз ожидает киевлян возле памятника Богдану Хмельницкого. В этом году тут появится каток, его сделают вокруг монумента.
Над катком установят праздничную иллюминацию в виде звездного пути, шириной в четыре метра.
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