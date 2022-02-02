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"Кого это остановит?" В Киеве хотят построить небоскреб на запрещенном участке (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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2 февраля, 15:46
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У земли, на которой хотят начать стройку, совершенно другое целевое назначение
В Киеве будут строить очередную многоэтажку.
В Киеве будут строить очередную многоэтажку. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве опять обсуждают незаконные застройки. В этот раз стало известно, что вместо рынка возле метро "Позняки" построят новый небоскреб.

Такая информация появилась в Telegram-канале Киев без цензуры.

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Застройка планируется на участке площадью 0,46 га. Часть участка находится в пределах прибрежно-защитной полосы озера Серебряный круг.

"По целевому и функциональному назначению участок жилой застройке не отвечает, целевое назначение – для розничной торговли и коммерческих услуг. Но кого это остановит?", – отмечает Telegram-канал.

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Место, где может появиться новый небоскреб. Фото: Киев без цензуры

Застройщики уничтожают деревья в Киеве

Не так давно киевляне обсуждали появление загадочного строительного забора на улице Жуковского, 5 в Голосеевском районе. Люди возмущались, что за ограждением срезают деревья и вскоре начнется стройка.

В Голосеевской РГА сайту "Сегодня" сообщили, что данный земельный участок был передан в аренду частной компании с целевым использованием для строительства и обслуживания сооружений рыночной инфраструктуры.

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"На данный момент строительные работы там не выполняются. Установлена временное строительного ограждение на основании контрольной карточки о нарушении благоустройства, которую выдана Департаментом городского благоустройства КГГА", – сообщили в Голосеевской РГА.

Там добавляют, что будут выяснять, действительно ли на участке вырезают деревья. Для этого на Жуковского, 5 выедет районный инспектор по благоустройству.

Ранее мы писали:

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