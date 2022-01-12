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Кого не пустят в рестораны и новая волна эпидемии: все о COVID-19 в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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12 января, 11:01
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В НАН заявили, что началась новая вспышка заболеваемости коронавирусом
Общественные заведения в столице будут работать по новым правилам.
Общественные заведения в столице будут работать по новым правилам. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1151 больных коронавирусом, что почти на 41 меньше, чем за предыдущие сутки. Болезнь унесла жизни 14 киевлян.

Новости "Сегодня" рассказывают главное о ситуации с коронавирусом в столице.

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Статистика в Киеве

Коронавирусом болеют еще почти 11 тысяч киевлян. Выздоровели за предыдущие сутки 2299 человек.

Всего с начала пандемии в столице подтвердили 340 975 случаев заболевания. Умерли – 8 328 человек.

Карантин

По состоянию на 12 января столица остается в желтой зоне карантинных ограничений. Осложнений ситуации с заболеваемостью коронавирусом пока не наблюдается.

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Новая волна коронавируса

По данным НАН, количество положительных тестов выросла почти на 40% относительно минимума последних дней декабря.

В Украине увеличилось количество тестирований на коронавирус, а также объемы положительных тестов. Среднее количество новых заболеваний в Украине составляет до 4540 в день, среднее количество летальных исходов – 158 в день в среднем за последнюю неделю.

"Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 6202 (SEIR_U), 4795 (Prophet) в течение недели 12-18 января 2022 года и 7072 (SEIR_U), 4735 (Prophet) в течение недели 19-25 января", — мова йде в . .

Новые правила для кафе и ресторанов

В Украине обновили правила безопасного пребывания в заведениях общественного питания. Раньше было достаточно, если у работников и посетителей были сертификаты о вакцинации, отрицательном результате теста или подтверждение выздоровления от COVID-19. Теперь прибавилось еще несколько пунктов.

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Правила для посетителей:

  • обработка рук антисептиком перед входом в заведение;
  • показывать COVID-документы работникам заведения;
  • передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты;
  • соблюдение физической дистанции.

Правила для работников:

  • использование средств индивидуальной защиты;
  • тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты;
  • регулярное мытье рук. Не реже, чем раз в три часа;
  • не прикасаться к лицу руками;
  • воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний;
  • самоизоляция, если присутствуют симптомы респираторных заболеваний;
  • проверка COVID-документов у посетителей.

Снова обязательна вакцинация

31 января 2022 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины, который расширил перечень профессий, которым нужно обязательно вакцинироваться от COVID-19. Это работники:

  • органов местного самоуправления;
  • учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;
  • коммунальные предприятия, учреждения и организации.

Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Вакцинация детей до 5 лет

Пока что в Европе нет рекомендаций делать прививки против коронавируса детям от 5 лет. Однако в Украине этот вопрос будет рассмотрен примерно в апреле этого года, поэтому вполне возможно, что вакцинацию маленьких детей все же разрешат.

По словам главного санврача Игоря Кузина, если ребенок имеет сопутствующие заболевания, такие как онкология, астма, сердечно-сосудистые, то ему следует привиться. Поскольку у таких детей течение ковида может быть тяжелым.

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