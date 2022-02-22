Количество больных растет, а Киев снова стал "оранжевым": все о COVID-19 в столице

В оранжевой зоне действует ряд карантинных ограничений, однако местные органы власти также могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения

В Киеве от COVID-19 за сутки умерли 8 человек / Коллаж "Сегодня"

В Киеве за прошедшие сутки подтвердили на 2 тысячи случаев коронавирусной болезни больше, чем 20 февраля. Заболеваемость растет и город уже перевели в оранжевую зону карантинных ограничений. Однако учебные заведения в столице продолжают работать в штатном режиме.

Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о ситуации с коронавирусом в Киеве.

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Статистика COVID-19

В Киеве за сутки медики зафиксировали 4 193 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Также вылечились от COVID-19 за 21 февраля 2 725 людей, а вот умерли от инфекции 8 жителей столицы. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 437 760.

Оранжевая зона в столице

Киев снова перешел в оранжевую зону карантинных ограничений. До этого две недели Киев был "желтым".

В желтой зоне запрещено:

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посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;

работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;

работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);

межобластные и международные перевозки.

Также в этой зоне местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.

Карантинные зоны в Украине 22 февраля. Фото: Минздрав

Почему люди долго не могут вылечиться от COVID-19

Длительная коронавирусная болезнь может быть связана с повреждением блуждающего нерва. К такому выводу пришли ученые из Испании.

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Дисфункция блуждающего нерва приводит к разным симптомам – от диареи и проблем с сердцем до нарушений голоса.

Симптомы, указывающие на дисфункцию блуждающего нерва:

диарея,

слабость дыхательных мышц,

дисфагия (проблемы глотания),

кислотный рефлюкс,

тахикардия,

головокружение,

дисфония (нарушение частоты, силы и тембра голоса),

изменения в уровне артериального давления.

Осложнения после COVID-19

Коронавирус может иметь разные проявления и последствия для здоровья. Среди них – неврологические и психические осложнения.

У тех, кто переболел COVID-19, может быть:

усталость или боль в мышцах;

головная боль;

головная боль вместе с головокружением;

проблемы со сном;

тревога и депрессия;

трудности во время ходьбы;

изменение обоняния или вкуса;

спутанность сознания;

нервное возбуждение.

Люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и употребляющие психоактивные вещества более уязвимы к COVID-19 и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате COVID-19.

Работа школ и садиков

В Киеве школы и садики будут работать в штатном режиме.

"Руководство столицы приняло правильное решение о работе учебных заведений, а именно: не вводить общий локдаун. Директора школ принимают решение о переходе на дистанционное обучение класса или школы, исходя из показателей своего подразделения. Так, в Киеве абсолютное большинство школ продолжало работать, и заболеваемость сейчас уже пошла на убыль. На сегодняшний день на полной дистанционке находятся только 19 из 425 столичных школ, и болеет COVID-19 чуть больше одного процента учеников", – заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Что касается садиков, то из 580 заведений дошкольного образования из-за COVID-19 закрыты всего 6.

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