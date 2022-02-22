Количество больных растет, а Киев снова стал "оранжевым": все о COVID-19 в столице

В Киеве за прошедшие сутки подтвердили на 2 тысячи случаев коронавирусной болезни больше, чем 20 февраля. Заболеваемость растет и город уже перевели в оранжевую зону карантинных ограничений. Однако учебные заведения в столице продолжают работать в штатном режиме.
Сайт "Сегодня" собрал всю информацию о ситуации с коронавирусом в Киеве.
Статистика COVID-19
В Киеве за сутки медики зафиксировали 4 193 подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Также вылечились от COVID-19 за 21 февраля 2 725 людей, а вот умерли от инфекции 8 жителей столицы. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 437 760.
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Оранжевая зона в столице
Киев снова перешел в оранжевую зону карантинных ограничений. До этого две недели Киев был "желтым".
В желтой зоне запрещено:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учащихся и сотрудников;
- работа учебных заведений, в которых вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа кинотеатров, театров и других заведений культуры;
- работа заведений общепита (кроме работы на вынос и доставки);
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность заведений по размещению (кроме гостиниц, санаторных и социальных заведений);
- межобластные и международные перевозки.
Также в этой зоне местные органы власти могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.
Почему люди долго не могут вылечиться от COVID-19
Длительная коронавирусная болезнь может быть связана с повреждением блуждающего нерва. К такому выводу пришли ученые из Испании.
Дисфункция блуждающего нерва приводит к разным симптомам – от диареи и проблем с сердцем до нарушений голоса.
Симптомы, указывающие на дисфункцию блуждающего нерва:
- диарея,
- слабость дыхательных мышц,
- дисфагия (проблемы глотания),
- кислотный рефлюкс,
- тахикардия,
- головокружение,
- дисфония (нарушение частоты, силы и тембра голоса),
- изменения в уровне артериального давления.
Осложнения после COVID-19
Коронавирус может иметь разные проявления и последствия для здоровья. Среди них – неврологические и психические осложнения.
У тех, кто переболел COVID-19, может быть:
- усталость или боль в мышцах;
- головная боль;
- головная боль вместе с головокружением;
- проблемы со сном;
- тревога и депрессия;
- трудности во время ходьбы;
- изменение обоняния или вкуса;
- спутанность сознания;
- нервное возбуждение.
Люди с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и употребляющие психоактивные вещества более уязвимы к COVID-19 и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти в результате COVID-19.
Работа школ и садиков
В Киеве школы и садики будут работать в штатном режиме.
"Руководство столицы приняло правильное решение о работе учебных заведений, а именно: не вводить общий локдаун. Директора школ принимают решение о переходе на дистанционное обучение класса или школы, исходя из показателей своего подразделения. Так, в Киеве абсолютное большинство школ продолжало работать, и заболеваемость сейчас уже пошла на убыль. На сегодняшний день на полной дистанционке находятся только 19 из 425 столичных школ, и болеет COVID-19 чуть больше одного процента учеников", – заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.
Что касается садиков, то из 580 заведений дошкольного образования из-за COVID-19 закрыты всего 6.