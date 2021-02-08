Коммунальщики пятый раз за сутки чистят Киев от снега: почему нет эффекта?

Несмотря на то, что сотрудники коммунальной корпорации "Киевавтодор" более 15 часов борются со снегом, чище на улицах столицы не становится. 450 единиц спецтехники и более 60 бригад ручной уборки тротуаров пытаются расчистить автодороги трехмиллионного города, и возникает вопрос – почему же нет эффекта?

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В "Киевавтодоре" сайту "Сегодня" рассказали, что главная проблема – это интенсивные осадки.

"Техника расчищает улицы и обрабатывает их антигололедными средствами. Но вы можете сами провести эксперимент: идеально почистить участок три на три метра. За 40 минут активного снегопада его уже снова нужно убирать. А снег в столице не прекращается более 15 часов. Наши службы уже обработали улицы по 4-5 раз и продолжают это делать", – сказали в "Киевавтодоре".

Пока погода играет не на руку дорожным службам. Смеси, которые разбрасывают на проезжую часть, не эффективны при морозе -11 °С и ниже.

"Те реагенты, которые используются в Киеве, не такие эффективные. Раньше, когда мы обрабатывали улицы жидкими хлоридами, то снег таял на проезжей части уже за 2-3 часа. Увы, сейчас такого эффекта нет, нужно дождаться потепления", – объясняют в "Киевавтодоре".

В корпорации также добавили, что некоторые дороги обрабатывают уже по 4-5 раз. Например, Владимирский спуск очищали от снега и обрабатывали за понедельник четыре раза. По городу двигаются целые колонны снегоочистительной техники в сопровождении патрульной полиции.

Сайт "Сегодня" сообщал, что несмотря на снегопад образовательный процесс в Киеве не останавливается, и школы и детсады во вторник, 9 февраля, будут работать в обычном режиме, но столичные власти рекомендуют родителям по возможности оставлять детей дома.

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Напомним, из-за снегопадов в нескольких областях Украиныограничили движение крупногабаритного транспорта в сторону Киева.

Видео: Сегодня

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