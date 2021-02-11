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Коммунальщики работают в режиме нон-стоп: какие ограничения ввели в Киеве из-за непогоды

11 февраля, 09:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Ожидается значительное снижение температуры

В Киеве продолжаются сложные погодные условия: закрыты школы, ограничен въезд грузовиков, городские службы работают нон-стоп.

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Об этом сообщает КГГА в Telegram.

По прогнозу синоптиков, днем ​​11 февраля и ночью 12 февраля ожидается значительный снег. 12-13 февраля – значительное снижение температуры.

"Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп. Киевлян просят воздержаться от поездок на собственных авто и пользоваться общественным транспортом", – говорится в сообщении.

Из-за непогоды власти приняли решение закрыть школы и садики на два дня – 11 и 12 февраля. Обучение организовано в дистанционном режиме.

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Стоит отметить, что в связи с сильными снегопадами въезд крупногабаритного транспорта в столицу временно ограничено. На восьми въездах в Киев развернуто пункты обогрева для водителей.

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Также, сельскохозяйственные ярмарки отменены до улучшения погодных условий.

Ранее мы писали, что киевляне делятся в соцсетях, как помогают Кличко расчищать город.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко показал, как контролирует уборку снега.

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транспорт Киев школа снег непогода детсад погода в Киеве

Источник: Сегодня

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