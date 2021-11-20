Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского 💡 Большое обновление сетей 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Конфликтная ситуация. Может ли в Киеве появиться экопарк "Осокорки"

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
20 ноября, 07:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Киеве власти ищут компромисс, как сохранить незастроенную территорию Осокорков и при этом обеспечить жильем людей, которые давно вложились в будущие дома
В Киеве хотят создать экопарк "Осокорки"
В Киеве хотят создать экопарк "Осокорки" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что поддерживает идею создать экопарк вместо застройки южных Осокорков, однако реализовать это непросто. Сейчас власти пытаются найти компромисс для всех жителей.

Об этом Кличко рассказал "Цензору.нет".

Реклама

Мэр отметил, что уже общался с коллегами из других городов и узнавал их подобный опыт.

"Да, предложение сделать экопарк мной было поддержано. Я даже обратился к господину Фельдману, который реализовал подобный проект в Харькове – и достаточно успешно. Пообщались с ним, чтобы не придумывать велосипед", – сказал Кличко.

В чем проблема?

Глава города объяснил, что часть территории Осокорков отдали под жилую застройку еще в советское время.

Реклама

В итоге киевляне поделились на два лагеря: местные жители, которые выступают за создание экопарка "Осокорки" и те, кто ждет строительства домов и считают себя обманутыми.

"Конфликтная ситуация. С одной стороны, живущие там жители говорят: Харьковский массив – это бетонное гетто, ему крайне не хватает зеленых зон. (…) С другой стороны, мы сейчас ищем компромиссное решение. Потому что люди вложили деньги в строительство квартир и теперь считают себя обманутыми", - добавил Кличко.

Что делают власти?

Мэр города отметил, что один застройщик уже взял на себя обязательство, что сможет построить жилье, которое не будет влиять на зеленую территорию. Соответствующая высотность, расстояние от озер, инфраструктура – все должно соответствовать требованиям.

Реклама

"Сегодня идет такой поиск компромисса между предложениями, насколько велик сделать экопарк "Осокорки", насколько уменьшить территорию, которую нужно отдать под жилье обманутым инвесторам. Я говорил, у меня, как у мэра, – сложная ситуация", – сказал Кличко.

Сейчас власти разрабатывают проект большой агломерации Киева – чтобы были и зеленые зоны, парки и зоны отдыха и спорта. За последние несколько лет в столице статус парка или сквера предоставили более 400 зеленым зонам города.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
ТОП публикаций
Александр Марущак

Александр Марущак

Ведущий обозреватель раздела Киев

 Смотреть все статьи
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Мобильные духом
Получи свою суперсилу
Залетай во вселенную Киевстар!
Короновирус за неделю

9 090

заболело за неделю в Киeвe

-3%

Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Погрузись в прошлое
Что там интересного?
Дневник независимости 🇺🇦

19 ноября 1991. Президент Азербайджана Аяз Муталибов прибыл в Киев и провел переговоры с председателем Верховной Рады Украины Леонидом Кравчуком...

Погрузиться в тот день
Реальная мистика 🎃

Тайны усадьбы Акима Сулимы в Киеве. Ревнивый призрак и устрашающий смех из ниоткуда...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.44

Российский рубль (₽)

0.3614

Евро (€)

29.97

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять