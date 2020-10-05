Коронавирус в Киеве: данные по районам, закрыты три школы (карта)

Самому молодому умершему от COVID-19 в Киеве было 25 лет

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 286 зараженных коронавирусной инфекцией. 10 случаев – летальных. На сегодня в столице уже 24 736 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

В настоящее время в городе закрыты на карантин три школы – из-за случаев заболевания среди учителей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили:

в Оболонском районе – 54,

Днепровском – 52,

Дарницком и Деснянском районах – по 44 случая.

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"С начала пандемии в столице умерли 247 мужчин и 183 женщины. Как и в начале пандемии, умирают преимущественно люди пожилого возраста", – говорит Кличко.

Заболели:

163 женщины в возрасте от 18 до 90 лет

99 мужчин в возрасте от 19 до 90 лет

12 девочек от 4 до 17 лет и 12 мальчиков от 4 до 17 лет.

Заболели в том числе и 12 медиков. В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за минувшие сутки – 399. Всего коронавирус преодолели 8263 жителя Киева.

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Всего за период пандемии, от вируса умерли 430 киевлян. Средний возраст тех, кто умер от вируса, – 68 лет. В возрасте от 65 лет умерли 294 больных. Тем, кому было 50-64 года – 103 человека. В возрасте 30-49 лет умерли 30 больных.

Самому молодому больному, который умер от коронавируса, – было 25 лет. Самому старшему – 96.

Вчера, 4 октября, в Киеве выявили 407 новых случаев инфицирования COVID-19.

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