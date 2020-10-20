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Коронавирус в Киеве: данные по районам (карта)

20 октября, 12:17

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Заболели 15 медиков

В Киеве за прошлые сутки обнаружили еще 462 человека с коронавирусной инфекцией. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 310.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в:

  • Деснянском районе – 97,
  • Оболонском – 64,
  • Святошинском районе – 48.

Заболели:

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По словам мэра, в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали более 171 000 образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА на выявление антител – сделали более 45 000 тестов.

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Заболели также 15 медиков. В больницы столицы попали 52 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 604 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.

Как мы писали ранее, с начала пандемии в Украине от коронавирусной инфекции умерло шесть детей в возрасте до 17 лет.

Напомним, в Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с президентом Владимиром Зеленским.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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