Коронавирус в Киеве: данные по районам (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили еще 462 человека с коронавирусной инфекцией. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 310.

Реклама

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в:

Деснянском районе – 97,

Оболонском – 64,

Святошинском районе – 48.

Заболели:

248 женщин в возрасте от 19 до 92 лет

178 мужчин в возрасте от 18 до 102 лет

5 девочек от 5 до 17 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.

Читайте также: Пятов вернулся после коронавируса и ищет утюг: жена улетела и некому гладить форму

Реклама

По словам мэра, в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали более 171 000 образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА на выявление антител – сделали более 45 000 тестов.

В тренде Как в Киеве добиться подачи отопления в квартиру – инструкция

Заболели также 15 медиков. В больницы столицы попали 52 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 604 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.

Как мы писали ранее, с начала пандемии в Украине от коронавирусной инфекции умерло шесть детей в возрасте до 17 лет.

Напомним, в Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама