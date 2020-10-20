Коронавирус в Киеве: данные по районам (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили еще 462 человека с коронавирусной инфекцией. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 310.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в:
- Деснянском районе – 97,
- Оболонском – 64,
- Святошинском районе – 48.
Заболели:
- 248 женщин в возрасте от 19 до 92 лет
- 178 мужчин в возрасте от 18 до 102 лет
- 5 девочек от 5 до 17 лет и 21 мальчик от 4 месяцев до 17 лет.
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По словам мэра, в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали более 171 000 образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА на выявление антител – сделали более 45 000 тестов.
Заболели также 15 медиков. В больницы столицы попали 52 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 604 киевлян.
Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.
Как мы писали ранее, с начала пандемии в Украине от коронавирусной инфекции умерло шесть детей в возрасте до 17 лет.
Напомним, в Украине хотят создать штаб по борьбе с коронавирусом во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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