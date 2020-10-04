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Коронавирус в Киеве: данные по районам за сутки (карта)

4 октября, 11:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Коронавирус унес жизни 420 киевлян

В Киеве за минувшие сутки выявили 407 новых случаев инфицирования COVID-19.

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Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 24 450 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили:

  • в Деснянском районе – 72,
  • в Дарницком и Днепровском – по 63,
  • в Соломенском районе – 40 случаев.

Так, 8 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 420 киевлян.

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Заболели:

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  • 216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
  • 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет
  • 15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 22 медика. В больницы столицы попали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности", – пишет Кличко.

Отметим, выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 7 864 жителя Киева.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

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А Кличко рассказал о росте смертности от коронавируса – жертвами болезни становятся в основном пожилые люди.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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