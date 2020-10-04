Коронавирус в Киеве: данные по районам за сутки (карта)

В Киеве за минувшие сутки выявили 407 новых случаев инфицирования COVID-19.
Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 24 450 киевлян.
Больше всего случаев заболевания обнаружили:
- в Деснянском районе – 72,
- в Дарницком и Днепровском – по 63,
- в Соломенском районе – 40 случаев.
Так, 8 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 420 киевлян.
Заболели:
- 216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
- 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет
- 15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболели, в частности, 22 медика. В больницы столицы попали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности", – пишет Кличко.
Отметим, выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 7 864 жителя Киева.
Напомним, ранее Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.
А Кличко рассказал о росте смертности от коронавируса – жертвами болезни становятся в основном пожилые люди.
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