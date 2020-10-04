Коронавирус в Киеве: данные по районам за сутки (карта)

В Киеве за минувшие сутки выявили 407 новых случаев инфицирования COVID-19.

Реклама

Как рассказал в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко, с начала эпидемии в столице COVID-19 диагностировали у 24 450 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили:

в Деснянском районе – 72,

в Дарницком и Днепровском – по 63,

в Соломенском районе – 40 случаев.

Так, 8 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 420 киевлян.

Реклама

Заболели:

В тренде Киев в двадцатке: в столице зафиксировали повышенный уровень загрязнения воздуха

216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет

157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет

15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели, в частности, 22 медика. В больницы столицы попали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности", – пишет Кличко.

Отметим, выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 7 864 жителя Киева.

Напомним, ранее Владимир Зеленский в ООН сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

Реклама

А Кличко рассказал о росте смертности от коронавируса – жертвами болезни становятся в основном пожилые люди.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама