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Коронавирус в Киеве: данные по районам, закрыты три школы (карта)

7 октября, 12:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Всего от коронавируса в Киеве умерли 442 человека

В Киеве за минувшие сутки у 383 человек обнаружили коронавирус. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 25 474.

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Об это сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

6 случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 442 человека.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили:

  • в Деснянском районе – 71
  • в Оболонском – 50
  • в Шевченковском районе – 49 случаев
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Заболели:

  • 212 женщин в возрасте от 18 до 94 лет
  • 144 человека в возрасте от 19 до 87 лет
  • 14 девочек от 3 месяцев до 16 лет и 13 мальчиков от 2 лет до 17.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 3 школы – из-за случаев заболевания среди учителей", – говорит Кличко.

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Заболели также 15 медиков. В больницы столицы госпитализировали 72 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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Увеличилось количество тех, кто выздоровел – за минувшие сутки 349 человек. Всего коронавирус преодолели 8 894 жителей Киева.

Всего в стационарах медучреждений сегодня – 1 587 человек. Из них 23 ребенка. 322 пациента – в тяжелом состоянии. 509 получают кислородную поддержку. 31 больной – под аппаратами ИВЛ.

Отметим, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко считает, что у нас не было никакой резкой вспышки COVID-19.

Напомним, вчера в Киеве у 355 человек обнаружили коронавирусную инфекцию.

Смотрите на видео – как выглядит коронавирус:

Видео: Reuters
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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев мэр Киева коронавирус

Источник: Сегодня

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