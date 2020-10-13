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Коронавирус в Киеве: данные за сутки по районам, закрыты пять школ (карта)

13 октября, 12:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Киеве закрыты два детских сада

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 397 человек с коронавирусной инфекцией. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 28 090.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

  • Дарницком районе – 86;
  • Деснянском – 81;
  • Днепровском районе – 57.

"Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице – самый высокий в Украине и составляет сегодня 301 тест на 100 тыс. жителей. Всего в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре начала пандемии исследовали более 150 тыс. 500 образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА – на выявление антител – сделали почти 27 тыс. тестов", – говорится в сообщении.

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Заболели:

  • 214 женщин в возрасте от 20 до 88 лет;
  • 157 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
  • 17 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 7 лет до 16.

"В столице закрыты на карантин пять школ, два детских сада и 74 группы в дошкольных учреждениях. Еще 520 классов в школах – на дистанционном обучении", – сообщил Кличко.

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Заболели также 23 медика. В больницы столицы госпитализировали 65 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 168 человек. Всего коронавирус преодолел 9961 житель Киева. 10 случаев – летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 497 человек.

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Ранее мы писали, что в Украине 12 октября коронавирусом заразился 281 правоохранитель.

Напомним, в Национальном научном агентстве Австралии выяснили, что коронавирус не боится холода, но погибает при высоких температурах.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев мэр Киева Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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