Коронавирус в Киеве: Кличко проводит онлайн-брифинг

Мэр рассказал о ситуации в городе

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 20 октября, проводит онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в Киеве.

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Он ответит также на дополнительные вопросы прессы:

Как стало известно, по состоянию на утро 20 октября в Украине подтвердили 5469 новых случаев заражения коронавирусом. За понедельник умерли 113 украинцев, а выздоровели 3044 человека.

Как мы сообщали ранее, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября.

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