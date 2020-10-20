Коронавирус в Киеве: Кличко проводит онлайн-брифинг

Мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 20 октября, проводит онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в Киеве.
Он ответит также на дополнительные вопросы прессы:
Как стало известно, по состоянию на утро 20 октября в Украине подтвердили 5469 новых случаев заражения коронавирусом. За понедельник умерли 113 украинцев, а выздоровели 3044 человека.
Как мы сообщали ранее, в Минздраве ожидают пик эпидемии в конце ноября.
Карантин в Украине продлится до конца года – смотрите в сюжете:
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