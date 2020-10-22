Коронавирус в Киеве: Кличко проводит онлайн-брифинг

Мэр рассказал о ситуации в городе

Во вторник, 22 октября, мэр Киева Виталий Кличко проведет онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

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Виталий Кличко проинформирует о том:

насколько увеличилось количество инфицированных в Киеве;

сколько киевлян протестировано на COVID-19;

о проверках субъектов хозяйствования;

что делает город, чтобы поддержать бездомных.

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Напомним, 22 октября в Украине зафиксировали 7053 новых случая заражения коронавирусом – 322 879 с начала эпидемии.

Ранее мы писали, что украинские ученые показали первые результаты разработки вакцины от коронавируса, которые велись в течение полугода.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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