Українська
$ 28,27
33,53
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Коронавирус в Киеве: Кличко проводит онлайн-брифинг

22 октября, 12:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Мэр рассказал о ситуации в городе

Во вторник, 22 октября, мэр Киева Виталий Кличко проведет онлайн-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

Реклама

Виталий Кличко проинформирует о том:

  • насколько увеличилось количество инфицированных в Киеве;
  • сколько киевлян протестировано на COVID-19;
  • о проверках субъектов хозяйствования;
  • что делает город, чтобы поддержать бездомных.

В тренде
Как в Киеве добиться подачи отопления в квартиру – инструкция

Напомним, 22 октября в Украине зафиксировали 7053 новых случая заражения коронавирусом – 322 879 с начала эпидемии.

Ранее мы писали, что украинские ученые показали первые результаты разработки вакцины от коронавируса, которые велись в течение полугода.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Киев
Киев "поплыл" из-за ливня: что сейчас происходит на дорогах (фото и видео)Другие новости
В Киеве количество случаев COVID-19 перевалило за 30 000: статистика и карта
В Киеве количество случаев COVID-19 перевалило за 30 000: статистика и картаДругие новости
Квартиры подорожали. Почему растут цены и что будет дальше
Квартиры подорожали. Почему растут цены и что будет дальшеНедвижимость
Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)
Крещатик перекрыт: что происходит в центре Киева (фото, видео)Происшествия
Когда в Киеве включат отопление: назвали дату
Когда в Киеве включат отопление: назвали датуДругие новости
Киевский метрополитен предупредил об изменениях в работе
Киевский метрополитен предупредил об изменениях в работеТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять