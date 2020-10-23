Коронавирус в Киеве: Кличко проводит онлайн-брифинг

Мэр рассказал о ситуации в столице

В пятницу, 23 октября, мэр Киева Виталий Кличко проводит онлайн пресс-брифинг относительно текущей ситуации в столице.

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Виталий Кличко проинформирует, на сколько увеличилось количество инфицированных в Киеве, сколько киевлян, инфицированных COVID-19 госпитализированы, сколько мест для заразившихся коронавирусом подготовили в больнице №3, об обеспечении правопорядка на выборах в столице, а также о строительстве системы химочистки на заводе "Энергия".

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Также ответит на дополнительные вопросы журналистов.

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Ранее мы писали, что в Киеве 22 октября – наибольшее количество заразившихся за весь период пандемии – 631 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на тот момент в столице было 32 500.

Напомним, в Украине снова коронавирусный рекорд – на утро 22 октября в Украине подтвердили 7053 новых случая заражения коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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