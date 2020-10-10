Коронавирус в Киеве: койко-мест может не хватить

Если динамика госпитализации зараженных коронавирусной инфекцией сохранится следующие несколько недель, то в столице не хватит койко-мест. Об этом заявил советник киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко в эфире программы Громадського радио.

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"Я хочу, чтобы все поняли, когда мы слышим цифры о количестве новых выявленных случаев, мы должны понимать, что мы госпитализируем 10% от этих новых выявленных случаев ежедневно. Последние три дня город планово увеличивает количество коечного фонда, переквалифицируя ряд городских больниц исключительно в коронавирусные", – говорит Владимир Бондаренко.

По словам советника киевского городского головы, на сегодняшний день в столице выделено под COVID-19 2781 койко-место. Сейчас 1815 пациентов находятся в больницах.

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"Если с такой динамикой мы будем идти еще недели две-три, кровати у нас закончатся, – добавил Бондаренко. – Если правительство согласует решение о межведомственных больницах, то это будет 3400 мест. То есть фактически мы сегодня говорим о 500-600 дополнительных койко-мест в ведомственных больницах".

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Также он отметил, что в Киеве уже есть проблема с врачами, но пока она не критична.

Напомним, в Киеве за прошлые сутки вирус обнаружили у 532 человек. На сегодняшний день в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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