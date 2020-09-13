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Коронавирус в Киеве не отступает: где больше всего новых зараженных (карта)

13 сентября, 10:39

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вылечиться удалось 5281 пациенту

В Киеве снова возросло количество зараженных коронавирусом. За последние сутки, 12 сентября, болезнь обнаружили еще у 310 киевлян. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

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Согласно его данным, всего в городе 17 261 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Трое заболевших вчера умерли. Всего коронавирус унес жизни 269 киевлян.

"Заболели: 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 15 девочек от одного года до 16 и 11 мальчиков от двух до 16 лет. Заболели, в частности, 20 медиков. В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", - написал мэр.

Кличко также добавил, что выздоровели за минувшие сутки 14 человек, а за все время эпидемии коронавирус преодолел 5281 киевлянин.

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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 70, в Дарницком – 54, а в Днепровском районе – 36 случаев.

Как известно, по состоянию на 12 сентября в Украине подтвердили 3103 новых случая заражения коронавирусом. Летально за последние сутки болезнь закончилась для 72 украинцев.

Также мы сообщали, что в Киеве из-за включения города в "оранжевую зону" эпидемиологической опасности снова ужесточат карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев заражение Виталий Кличко коронавирус
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