Коронавирус в Киеве не отступает: где больше всего новых зараженных (карта)

В Киеве снова выросло количество зараженных коронавирусом. За последние сутки, 26 сентября, COVID-19 диагностировали у 323 человек, общее количество больных достигло 21 815.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, за вчерашний день 11 больных умерли. За весь период эпидемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина.

Глава города уточнил, что заболели 174 женщины, 122 мужчины и 27 детей (15 девочек и 12 мальчиков). Самому старшему заболевшему 84 года, самому младшему – два. Заболели, в частности, 12 медиков.

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В больницы 26 сентября госпитализировали 46 пациентов, остальные находятся на самоизоляции. Выздоровели за минувшие сутки 95 человек, всего коронавирус преодолели 6482 жителей Киева.

Кличко также добавил, что больше всего случаев заражения обнаружили в Деснянском районе – 69, в Соломенском – 54, а в Оболонском районе – 47 случаев.

Как известно, в Украине за субботу, 26 сентября, зафиксировали 3130 больных COVID-19.

Также мы писали, что Киев и 22 области не готовы к смягчению карантина.

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