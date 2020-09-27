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Коронавирус в Киеве не отступает: где больше всего новых зараженных (карта)

27 сентября, 10:31

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За последние сутки заразились 12 медиков

В Киеве снова выросло количество зараженных коронавирусом. За последние сутки, 26 сентября, COVID-19 диагностировали у 323 человек, общее количество больных достигло 21 815.

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Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, за вчерашний день 11 больных умерли. За весь период эпидемии коронавирус унес жизни 361 киевлянина.

Глава города уточнил, что заболели 174 женщины, 122 мужчины и 27 детей (15 девочек и 12 мальчиков). Самому старшему заболевшему 84 года, самому младшему – два. Заболели, в частности, 12 медиков.

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В больницы 26 сентября госпитализировали 46 пациентов, остальные находятся на самоизоляции. Выздоровели за минувшие сутки 95 человек, всего коронавирус преодолели 6482 жителей Киева.

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Кличко также добавил, что больше всего случаев заражения обнаружили в Деснянском районе – 69, в Соломенском – 54, а в Оболонском районе – 47 случаев.

Как известно, в Украине за субботу, 26 сентября, зафиксировали 3130 больных COVID-19.

Также мы писали, что Киев и 22 области не готовы к смягчению карантина.

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Киев заражение коронавирус
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