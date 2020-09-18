Коронавирус в Киеве не отступает: где больше всего новых зараженных (карта)

Болезнь подтвердили у мальчика, которому всего четыре дня

Количество зараженных коронавирусом в Киеве продолжает стремительно расти. Так, за прошедшие сутки, 17 сентября, в городе подтвердили 291 новый случай COVID-19. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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По данным главы города, общее количество пациентов с коронавирусом в столице достигло 18 740. За вчерашние сутки восемь человек умерли, всего коронавирус унес жизни 304 киевлян.

"Заболели: 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет, 19 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 10 девочек от трех месяцев до 17 лет и 11 мальчиков от четырех дней до 17 лет. Заболели также девять медиков. В больницы столицы попали 57 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", - отметил Кличко.

Также он добавил, что за 17 сентября выздоровел 141 пациент, всего вирус преодолели 5742 жителя Киева.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 61, в Днепровском районе – 40, а также 39 случаев в Дарницком районе.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 3228 новых случаев заражения коронавирусом. Всего болезнь подтвердили у 169 472 украинцев.

Ранее Кличко рассказал, что в Киеве выросла смертность от коронавируса – жертвами болезни становятся в основном пожилые люди.

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