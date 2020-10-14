В Киеве от COVID-19 умерли более 20 человек за сутки: новые данные по районам (карта)

Больше всего людей заразилось в Деснянском районе

В Киеве за последние сутки, 13 октября, зафиксировали 422 новых случая COVID-19. За все время эпидемии в столице заболели 28 512 человек.

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Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, 13 октября в городе умер 21 заразившийся коронавирусом пациент. Это наибольшее количество умерших за сутки за все время эпидемии. Всего COVID-19 унес жизни 518 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 268 человек (10 299 за все время эпидемии).

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Среди заболевших 236 женщин (от 18 до 89 лет), 153 мужчины (от 18 до 92 лет), 14 девочек (от 16 дней до 17 лет) и 19 мальчиков (от 8 месяцев до 17 лет). Также заболели 16 медиков.

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78 заболевших из 422 госпитализировали, остальные лечатся дома.

Больше всего случаев заболевания в таких районах:

Деснянский – 91; Оболонский – 61; Дарницкий – 59.

Напомним, в Украине за последние сутки, 13 октября, зафиксировали 5590 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших достигло 276 177.

Кроме того, ранее мы писали, что если динамика госпитализации заразившихся коронавирусной инфекцией сохранится следующие несколько недель, то в столице не хватит койко-мест.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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