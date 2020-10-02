Коронавирус в Киеве: новые данные за сутки по районам (карта)

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 447 больных коронавирусом. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602.
Об этом сообщил Виталий Кличко в Telegram.
Так, 10 случаев – летальных. Всего от коронавируса умерли 401 человек.
Заболели:
- 251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет
- 168 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет
- 10 девочек от 1 до 17 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет
Заболели также 28 медиков. Госпитализировали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.
Всего коронавирус преодолели 7253 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 93, в Деснянском – 70, в Подольском районе – 61 случай.
Напомним, вчера в Киеве обнаружили 377 инфицированных коронавирусом.
Смотрите на видео, как выглядит коронавирус:
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