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Коронавирус в Киеве: новые данные за сутки по районам (карта)

2 октября, 12:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего заболевших в Днепровском районе

В Киеве за прошлые сутки обнаружили 447 больных коронавирусом. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 602.

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Об этом сообщил Виталий Кличко в Telegram.

Так, 10 случаев – летальных. Всего от коронавируса умерли 401 человек.

Заболели:

  • 251 женщина в возрасте от 19 до 82 лет
  • 168 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет
  • 10 девочек от 1 до 17 лет и 18 мальчиков от 1 до 17 лет
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Заболели также 28 медиков. Госпитализировали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

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Всего коронавирус преодолели 7253 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 93, в Деснянском – 70, в Подольском районе – 61 случай.

Напомним, вчера в Киеве обнаружили 377 инфицированных коронавирусом.

Смотрите на видео, как выглядит коронавирус:

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Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев мэр Киева коронавирус

Источник: Сегодня

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