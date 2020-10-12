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Коронавирус в Киеве: новые данные за сутки по районам (карта)

12 октября, 12:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего случаев обнаружили в Деснянском районе

За прошлые сутки вирус обнаружен у 532 человек в Киеве. На сегодня в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

  • Деснянском районе – 117,
  • Дарницком – 89,
  • Днепровском районе – 67.

Заболели:

  • 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,
  • 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет,
  • 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.
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Заболел, в частности, 21 медик. Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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6 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 469 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 216 человек. Всего коронавирус преодолели 9627 жителей Киева.

Вчера, 11 октября, в Киеве у 481 человека обнаружили коронавирусную инфекцию, а в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4768 новых больных COVID-19 и снова десятки умерших.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев мэр Киева коронавирус

Источник: Сегодня

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