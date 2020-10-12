Коронавирус в Киеве: новые данные за сутки по районам (карта)

Больше всего случаев обнаружили в Деснянском районе

За прошлые сутки вирус обнаружен у 532 человек в Киеве. На сегодня в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Деснянском районе – 117,

Дарницком – 89,

Днепровском районе – 67.

Заболели:

279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,

214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет,

25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.

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Заболел, в частности, 21 медик. Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

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6 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 469 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 216 человек. Всего коронавирус преодолели 9627 жителей Киева.

Вчера, 11 октября, в Киеве у 481 человека обнаружили коронавирусную инфекцию, а в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4768 новых больных COVID-19 и снова десятки умерших.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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