Коронавирус в Киеве: новые данные за сутки по районам (карта)

За прошлые сутки вирус обнаружен у 532 человек в Киеве. На сегодня в столице уже 26 995 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
- Деснянском районе – 117,
- Дарницком – 89,
- Днепровском районе – 67.
Заболели:
- 279 женщин в возрасте от 18 до 90 лет,
- 214 мужчин в возрасте от 18 до 80 лет,
- 25 девочек от 1 до 17 лет и 14 мальчиков от 1 до 17 лет.
Заболел, в частности, 21 медик. Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 82 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
6 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 469 киевлян.
Выздоровели за минувшие сутки 216 человек. Всего коронавирус преодолели 9627 жителей Киева.
Вчера, 11 октября, в Киеве у 481 человека обнаружили коронавирусную инфекцию, а в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4768 новых больных COVID-19 и снова десятки умерших.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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