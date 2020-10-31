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Коронавирус в Киеве: новый "рекорд" случаев за сутки, данные по районам (карта)

31 октября, 11:35

Мария Журенко Мария Журенко

Больше всего заболевших в Деснянском районе

За прошедшие сутки в Киеве "рекорд" по выявленным случаям коронавируса – 781. На сегодня в столице уже 37 549 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает мэр Киеве Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 131, Днепровском и Соломенском – по 100 случаев, в Оболонском – 90.

Заболели:

400 женщин в возрасте от 20 до 85 лет;

324 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

30 девочек от 4 до 16 лет и 27 мальчиков от 1 до 17 лет.

Заболели в том числе и 38 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 62 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 766 киевлян. Выздоровели в столице еще 223 человека. Всего коронавирус преодолели 12 862 жителя Киева.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 8752 новых случая инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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