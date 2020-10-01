Коронавирус в Киеве: новые данные по районам за сутки (карта)

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 377 инфицированных коронавирусом. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 23 155.

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Об этом рассказал мэр Киева в своем Telegram-канале.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили:

в Деснянском районе – 57;

в Днепровском – 52;

в Дарницком районе – 46.

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Заболели:

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190 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

148 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет;

22 девочки от 1 до 17 лет и 17 мальчиков от 1 до 16 лет.

В частности, заболели и 16 медиков. В больницы столицы госпитализировали 45 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

По словам Кличко, 10 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 391 жителя Киева.

Выздоровел за минувшие сутки 231 человек. Всего коронавирус преодолел 6941 житель Киева.

Депутат Татьяна Грищенко от "Слуги народа" заболела COVID-19.

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Вчера ВР отменила заседание, так как коронавирус обнаружили у 10 человек.

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