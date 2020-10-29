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Коронавирус в Киеве: почти 600 новых случаев за сутки, данные по районам (карта)

29 октября, 10:02

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

На сегодня в столице уже 36 027 подтвержденных случаев COVID-19

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 577 новых случаев коронавируса. На сегодня в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

  • Деснянском районе – 129,
  • Днепровском – 104,
  • Дарницком районе – 75.

Заболели:

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  • 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
  • 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет
  • 19 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
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Заболел, в частности, 21 медик. В больницы столицы попали 63 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 259 человек. Всего коронавирус преодолели 12 405 жителей Киева. Пять человек умерли. В общем коронавирус унес жизни 726 киевлян.

В Украине с начала эпидемии из-за осложнений в результате COVID-19 умерли более 140 медицинских работников.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом – он находится под наблюдением врачей.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Киев карантин Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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