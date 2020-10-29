Коронавирус в Киеве: почти 600 новых случаев за сутки, данные по районам (карта)

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 577 новых случаев коронавируса. На сегодня в столице уже 36 027 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:
- Деснянском районе – 129,
- Днепровском – 104,
- Дарницком районе – 75.
Заболели:
- 314 женщин в возрасте от 18 до 84 лет
- 225 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет
- 19 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.
Заболел, в частности, 21 медик. В больницы столицы попали 63 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 259 человек. Всего коронавирус преодолели 12 405 жителей Киева. Пять человек умерли. В общем коронавирус унес жизни 726 киевлян.
В Украине с начала эпидемии из-за осложнений в результате COVID-19 умерли более 140 медицинских работников.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом – он находится под наблюдением врачей.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк