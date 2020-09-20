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Коронавирус в Киеве: снова больше 300 зараженных (карта)

20 сентября, 11:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Болезнь унесла жизни 316 киевлян

В Киеве зафиксировали 343 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как перед этим их было 400. Таким образом, общее количество пациентов с COVID-19 в столице достигло 19 483.

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Об этом рассказал мэр города Виталий Кличко в Telegram.

По его данным, четверо больных умерли. Всего за период эпидемии коронавирус унес жизни 316 киевлян.

"Заболели: 181 женщина в возрасте от 19 до 82 лет, 133 мужчины в возрасте от 19 до 84 лет, 17 девочек от двух лет до 17 и 12 мальчиков от 25 дней до 16 лет. Заболели, в частности, восемь медиков. В больницы столицы госпитализировали 42 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", – отметил Кличко.

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В то же время, по данным мэра, выздоровел за 19 сентября 31 человек. Всего вирус преодолели 5859 жителей столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 58, в Деснянском – 57, а в Оболонском районе – 52 случая.

Напомним, ранее мы писали, что заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский заразился коронавирусом.

Как известно, по состоянию на утро 20 сентября в Украине подтвердили 2966 новых случаев заражения коронавирусом (175 678 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 41 украинца (3557 с начала эпидемии).

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев заражение коронавирус
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