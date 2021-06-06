Коронавирус в Киеве. Прирост новых случаев за сутки резко уменьшился

В Киеве почти в 5 раз уменьшилось количество больных коронавирусом / Фото: РБК-Украина
По состоянию на утро, 6 июня, в Киеве зафиксировали 102 новых случая коронавируса, хотя еще вчера зафиксировали 497 больных.
Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели:
- 54 женщины в возрасте от 29 до 89 лет;
- 48 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет.
Из них 20 человек госпитализировали в медучреждения столицы, еще 58 человек попали в больницы с подозрением на коронавирус и пневмониями.
За минувшие сутки один человек умер от коронавируса, а всего за время пандемии – 5127 человек. 5 июня 2296 человек выздоровели и преодолели коронавирус, а в целом – 185 051.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (34), Святошинском (18) и Дарницком (10).
Всего за время пандемии в столице зафиксировали уже 209 038 новых случаев.
В трендеРазбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)
Ранее мы сообщали, что в Киеве с самого утра субботы, 5 июня, наблюдалась очередь на вакцинацию от коронавируса. Ее занимали под Центром с пяти утра.
Также напомним, на прошлых выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, записавшихся в очередь в приложении "Дія".
К тому же смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: