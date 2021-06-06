Коронавирус в Киеве. Прирост новых случаев за сутки резко уменьшился

За минувшие сутки один человек умер от коронавируса, а 20 жителей столицы госпитализировали в медучреждения

В Киеве почти в 5 раз уменьшилось количество больных коронавирусом / Фото: РБК-Украина

По состоянию на утро, 6 июня, в Киеве зафиксировали 102 новых случая коронавируса, хотя еще вчера зафиксировали 497 больных.

Реклама

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

54 женщины в возрасте от 29 до 89 лет;

48 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет.

Из них 20 человек госпитализировали в медучреждения столицы, еще 58 человек попали в больницы с подозрением на коронавирус и пневмониями.

За минувшие сутки один человек умер от коронавируса, а всего за время пандемии – 5127 человек. 5 июня 2296 человек выздоровели и преодолели коронавирус, а в целом – 185 051.

Реклама

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (34), Святошинском (18) и Дарницком (10).

Всего за время пандемии в столице зафиксировали уже 209 038 новых случаев.

Ранее мы сообщали, что в Киеве с самого утра субботы, 5 июня, наблюдалась очередь на вакцинацию от коронавируса. Ее занимали под Центром с пяти утра.

Реклама

Также напомним, на прошлых выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, записавшихся в очередь в приложении "Дія".

К тому же смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: