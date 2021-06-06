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Коронавирус в Киеве. Прирост новых случаев за сутки резко уменьшился

6 июня, 12:17

Виктория Барановская Виктория Барановская

За минувшие сутки один человек умер от коронавируса, а 20 жителей столицы госпитализировали в медучреждения

В Киеве почти в 5 раз уменьшилось количество больных коронавирусом

В Киеве почти в 5 раз уменьшилось количество больных коронавирусом / Фото: РБК-Украина

По состоянию на утро, 6 июня, в Киеве зафиксировали 102 новых случая коронавируса, хотя еще вчера зафиксировали 497 больных.

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Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели:

  • 54 женщины в возрасте от 29 до 89 лет;
  • 48 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет.

Из них 20 человек госпитализировали в медучреждения столицы, еще 58 человек попали в больницы с подозрением на коронавирус и пневмониями.

За минувшие сутки один человек умер от коронавируса, а всего за время пандемии – 5127 человек. 5 июня 2296 человек выздоровели и преодолели коронавирус, а в целом – 185 051.

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Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Соломенском (34), Святошинском (18) и Дарницком (10).

Всего за время пандемии в столице зафиксировали уже 209 038 новых случаев.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве с самого утра субботы, 5 июня, наблюдалась очередь на вакцинацию от коронавируса. Ее занимали под Центром с пяти утра.

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Также напомним, на прошлых выходных во Львове, Киеве и Одессе начали работать центры вакцинации для украинцев, записавшихся в очередь в приложении "Дія".

К тому же смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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