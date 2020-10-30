Коронавирус в Киеве: рекорд новых случаев, данные по районам (карта)

Больше всего случаев заражения в Деснянском районе

За прошедшие сутки в Киеве рекорд по выявленным случаям коронавируса – 741. На сегодня в столице уже 36 768 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Об этом сообщает мэр Киеве Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе – 150, Дарницком – 89 и по 85 случаев – в Печерском и Днепровском районах.

"Увеличивается и количество больных, которым требуется госпитализация. В стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1857 больных коронавирусом, из них 37 детей. В тяжелом состоянии 466 пациентов. Кислородную поддержку получают 760 человек, 22 – находятся под аппаратами ИВЛ. Еще 258 пациентов – в больницах с подозрением на коронавирус", – говорит Кличко.

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Заболели:

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420 женщин в возрасте от 19 до 88 лет,

279 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет,

26 девочек от 5 месяцев до 16 лет и 16 мальчиков от 1 до 15 лет.

Заболели в том числе и 37 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 83 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 17 человек. Всего коронавирус унес жизни 743 киевлян. Выздоровели в столице еще 234 человека. Всего коронавирус преодолели 12 639 жителей Киева.

Ранее мы сообщали, что в Украине за сутки выявили более восьми тысяч новых случаев COVID-19. Это наибольший суточный прирост зараженных с начала эпидемии. Кроме того, за прошедшие сутки от COVID-19 скончались 173 украинца.

Также напомним, Министерство здравоохранения Украины выступает против введения полного локдауна в стране.

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