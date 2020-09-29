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Коронавирус в Киеве: в каких районах больше всего зараженных (карта)

29 сентября, 10:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За минувшие сутки выздоровели 48 человек

За минувшие сутки коронавирус обнаружили у 416 человек. Четверо больных умерли, об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

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"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 53 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей", – пишет Кличко.

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Из них – 38 детей. Коронавирус унес жизни уже 373 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 22 559 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Заболели:

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  • 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года
  • 164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет
  • 19 девочек от 1 до 16 лет и 19 мальчиков от 2 лет до 16.

В частности, заболело 11 медиков. Выздоровели за минувшие сутки 48 человек. Всего коронавирус преодолели 6553 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 71, в Шевченковском районе – 55 и в Дарницком районе – 52 случая.

Больше половины студенческих общежитий Киева не придерживаются карантинного режима.

В Киевской области и Киеве оштрафовали несколько ночных клубов за проведение вечеринок в карантин.

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Киев коронавирус заболевшие

Источник: Сегодня

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