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Коронавирус в Киеве: в тяжелом состоянии находятся 730 пациентов, данные по районам (карта)

20 ноября, 12:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего новых случаев в Дарницком районе

В Киеве за минувшие сутки выявили 1391 новый случай коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 56 594.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 185,
  • Деснянском – 184,
  • Днепровском районе – 165.

"Сегодня в стационарах медучреждений города лечатся 1966 человек. Из них 24 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 730 пациентов. Кислородную поддержку получают 1035 человек. Под аппаратами ИВЛ – 35 больных", – написал Кличко.

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Заболели:

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  • 832 женщины в возрасте от 18 до 91 лет
  • 462 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет
  • 48 девочек от 1 месяца до 17 лет и 49 мальчиков от 2 месяцев до 16 лет.

Впервые у нас и такое количество больных медиков – 64.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 84 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 33 человека. Всего коронавирус унес жизни 1080 киевлян. Выздоровели в столице за сутки 376 человек. Всего коронавирус преодолел 20 391 житель Киева.

Напомним, с 14 ноября прошли первые выходные с жестким карантином. Новые ограничения коснулись только субботы и воскресенья.

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Отметим, на утро 20 ноября в Украине подтвердили 14 575 новых случаев заражения коронавирусом (598 085 с начала эпидемии). За четверг умерли 229 украинцев (10 598 с начала эпидемии), а выздоровели 7845 человек (274 324 с начала эпидемии).

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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Киев статистика коронавирус

Источник: Сегодня

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