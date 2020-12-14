Коронавирус в Киеве: за предыдущие сутки 605 новых случаев (карта)

В Киеве обнаружили за прошлые сутки 605 новых случаев коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 91 743.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:
- Дарницком районе – 278,
- Днепровском – 138,
- Подольском районе – 45.
Заболели:
- 331 женщина в возрасте от 19 до 91 года
- 218 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет
- 29 девочек от 6 месяцев до 17 лет и 27 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.
Заболели, в частности, 20 медиков. В больницы столицы госпитализировали 46 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
13 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1597 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 87 человек. Всего коронавирус преодолели 28 904 жителей Киева.
В столичных больницах сейчас находятся 2083 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе 16 детей. Еще 418 пациентов – с подозрением на заболевание, среди них – 4 ребенка. В тяжелом состоянии 1324 пациента.
Ранее мы писали, что на утро 14 декабря в Украине подтвердили 6451 новый случай заражения коронавирусом (900 666 с начала эпидемии). За воскресенье умерли 93 украинца (15 247 с начала эпидемии), а выздоровели 5154 человека (506 718 с начала эпидемии).
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
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