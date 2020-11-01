Коронавирус в Киеве: за предыдущие сутки 689 новых заболевших

Больше всего заболевших в Днепровском районе

За прошедшие сутки в Киеве у 689 человек подтвердили коронавирус. На сегодняшний день в столице уже 38 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает мэр Киеве Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 122, Соломенском – 117 случаев, в Голосеевском – 88.

Заболели:

353 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

287 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет;

20 девочек от 1 месяца до 16 лет и 29 мальчиков от 3 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 25 медиков. В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 59 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 778 киевлян. Выздоровели в столице еще 50 человек. Всего коронавирус преодолели 12 912 жителей Киева.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 7959 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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