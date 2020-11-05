Коронавирус в Киеве: за предыдущие сутки 983 новых случаев (карта)

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 983 новых случаев коронавирусной инфекции. На сегодня в столице уже 41 373 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в таких районах:
- Соломенском районе – 154,
- Деснянском – 144,
- Дарницком районе – 127.
Заболели:
- 539 женщин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 362 мужчины в возрасте от 18 до 91 года,
- 41 девочка от 1 месяца до 17 лет и 41 мальчик от 1 до 17 лет.
Заболели, в частности, 27 медиков. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 99 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 348 человек. Всего коронавирус преодолели 13 769 жителей Киева. Умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 827 киевлян.
Ранее мы писали, что в Киеве усилили контроль карантина в метрополитене.
Напомним, украинский футболист Игорь Пластун излечился от коронавируса за три дня. Пластун уже включен в заявку команды на завтрашний матч Лиги Европы против "Црвены Звезды".
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