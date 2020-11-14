Коронавирус в Киеве: за сутки 1053 случая заражения (карта)

В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 1053 новых случая коронавирусной инфекции. На сегодняшний день в столице уже 49 699 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в: Подольском районе – 170, Деснянском – 133, Днепровском районе – 122.
Заболели:
- 604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет,
- 376 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет,
- 36 девочек от 2 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.
Заболели, в частности, 39 медиков. В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 73 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели в столице еще 369 человек. Всего коронавирус преодолели 18 702 жителя Киева. Умерли 12 человек. Всего коронавирус унес жизни 950 киевлян.
Напомним, в Украине за последние сутки обнаружили 12 524 новых случая инфицирования коронавирусом.
Также в Украине для предотвращения распространения коронавируса ввели карантин выходного дня. Список запретов.
Кроме того, представители бизнес-сообщества считают, что экономика Украины не выдержит жесткого локдауна, даже когда он будет действовать только в выходные.
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