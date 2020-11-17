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Коронавирус в Киеве: за сутки 1143 новых случая заражения (карта)

17 ноября, 11:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Больше всего заболевших в Дарницком районе

В Киеве за прошлые сутки 1143 новых случая коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодняшний день в столице уже 52 642.

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Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в таких районах:

  • Дарницком районе – 164,
  • Деснянском – 155,
  • Днепровском районе – 139.

Заболели:

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  • 636 женщин в возрасте от 18 до 88 лет,
  • 422 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет,
  • 43 девочки от 5 месяцев до 17 лет и 42 мальчика от 21 дня до 17 лет.
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Заболели также 45 медиков. В больницы столицы госпитализировали 90 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Умерли 14 человек. Всего коронавирус унес жизни 990 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 359 человек. Всего коронавирус преодолели 19 126 жителей Киева.

Отметим, вчера обнаружили 879 новых случаев COVID-19. Подтвержденных случаев заболевания в столице вчера было 51 499.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 11 968 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Видео: Сегодня

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Киев статистика Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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